Экономика Тюменской области продолжает расти

Экономика Тюменской области показывает уверенный рост. Так в октябре рост индекса промышленного производства составил 9,9 процент. В добывающей промышленности рост составил 11 процентов, а в обрабатывающих производствах – 9,7 процента.

Позитивная картина и в аграрной сфере, а также переработке. В производстве пищевых продуктов рост составил 5,7 процента, в производстве молочной продукции – 9,2 процента. Впечатляющих показателей удалось добиться в производстве продуктов мукомольной и крупяной промышленности, крахмала и крахмалосодержащих продуктов – здесь рост достиг 16,1 процента.

Прорыв произошел в выпуске электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств, а также контрольно-измерительной аппаратуры – по сравнению с октябрем 2017 года их производство выросло на 112,7 процента. Отметим, что с 2008 года Тюменская область ежегодно демонстрирует промышленный рост. С января по июль 2018 года индекс промышленного производства в регионе увеличился на 9,1 процента к аналогичному периоду прошлого года. Во многом этого удалось добиться за счет привлечения частных инвестиций. Это вектор развития промышленности и экономики в регионе будет продолжаться, о чем еще в своем первом послании заявил губернатор области Александр Моор:

«Тюменская область сохранит главный вектор экономической политики – привлечение в регион частных инвестиций. Будем проводить эту работу, развивая как сложившиеся, так и новые отрасли экономики. Считаю, что разноплановая и активно развивающаяся промышленность – главный залог нашего благополучия. Инвестиции работают на рост, на создание новых рабочих мест, на развитие инфраструктуры, на повышение качества жизни людей. Будем поддерживать не только крупных инвесторов, но и искать новые формы стимулирования экономической активности малых предпринимателей».