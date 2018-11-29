Власти Сургута помогли семье, 35 лет прожившей в балке, получить новую квартиру

Семья Милавши Биканаевой из Сургута, 35 лет прожившая в балке, смогли получить новые квартиры по программе улучшения жилищных условий. На большую семью из пяти человек власти города выделили субсидию в размере 5 миллионов 350 тысяч рублей. На эти деньги Милавша Биканаева смогла приобрести две квартиры: 67 квадратных метров на улице Есенина 2 и 43 квадратных метра на улице Усольцева 26.

«Наш балок в поселке Медвежий угол был уже в плохом состоянии – стены заваливались, оконные рамы сыпались, две печки сильно дымили. По программе нам выделили деньги, исходя из того сколько человек было прописано в балке, нас там было пять человек – я и внуки с внучками. Так мы получили больше пяти миллионов рублей на жилищные условия. Ту квартиру, что на Усольцева, мы купили для внучек, так что они жильем уже обеспечены», – рассказывает Милавша Биканаева.

На данный момент в Сургуте осталось 50 балков, однако не все из них удастся расселить, рассказал журналистам заместитель директора департамента городского хозяйства сургутской администрации Сергей Алексеев:

«Из 50 балков 30 остаются в подвешенном состоянии, потому что часть людей ведут асоциальный образ жизни, и, как бы мы не старались, убедить их не получается, но будем работать по максимуму».

На программу улучшение жилищных условий в этом году в Сургуте выделено 475 миллионов рублей из окружного бюджета и 93 миллиона рублей – из городского. На сегодняшний день 100 семей определились с выбором квартир и часть уже переехало в новое жилье.