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​Ученые по просьбе СКР развеяли миф о влиянии интернета на самоубийства подростков

«Никогда те или иные группы, содержащие деструктивный контент, не становились главной причиной детских суицидов»

Эксперты Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) по инициативе Следственного комитета России (СКР) провели исследование причин деструктивного поведения несовершеннолетних и подготовили программу профилактики саморазрушающего поведения подростков, в том числе суицидального. Об этом «Известиям» рассказал старший помощник председателя СКР, генерал юстиции Игорь Комиссаров.

«Мы тщательно разбирались в рамках обязательного возбуждаемого уголовного дела по каждому случаю суицида или попытки суицида у детей. И пришли к выводу, основанному в том числе на результатах проведенных экспертиз, что каждый раз это было обусловлено комплексом причин. И ни в одном случае нет определяющего влияния только интернета на последующие действия несовершеннолетних. Никогда те или иные группы, содержащие деструктивный контент, не становились главной причиной детских суицидов. И не только суицидов, но и основной причиной противоправного или опасного поведения несовершеннолетних. Нельзя убить или заставить совершить преступление по интернету», - сказал Комиссаров.

По его словам, в большинстве случаев ребенок принимает решение о лишении себя жизни под воздействием сразу нескольких факторов в условиях длительной психотравмирующей ситуации и отсутствия понимания и поддержки со стороны окружающих: «Проблемы в семье, часто внешне благополучной, в школе, ориентированной на показатели ЕГЭ, затруднение в общении со сверстниками, увеличение потребления школьниками наркотических и психотропных препаратов, незанятость несовершеннолетних позитивной деятельностью и так далее. А сам интернет никогда не играл в этом главную роль. Это только средство коммуникации. Не надо демонизировать его влияние.

Старший помощник председателя СКР подчеркнул, что предложения ограничить интернет не решают проблемы до конца: «Невозможно полностью спрятать детей от всех угроз реальной жизни и реального мира. Надо научить, как в нем выжить и как эти угрозы преодолевать. К тому же всё это уже проходили. Еще Фамусов в «Горе от ума» говорил о быстром способе разрешения проблем того времени: «Собрать все книги бы да сжечь». Ничего, увы, не изменилось».

В выводах ученых СПбГУ содержатся рекомендации решать существующие проблемы через семью, задействовать общеобразовательные учреждения, возможности дополнительного образования, обеспечить доступ к бесплатным кружкам, спортивным секциям, в том числе по экстремальным видам спорта, предотвращать негативные явления через систему ранней диагностики деструктивного поведения при обязательном участии школьных психологов и медицинских работников.

«Необходимо проводить регулярные научные исследования. Это не должно быть инициативой только Следственного комитета. Должна быть нормальная государственная молодежная программа, и она должна быть основана на проведенных научных исследованиях ученых, а не только на выводах экспертов-общественников, зачастую без необходимого образования и опыта практической деятельности», - добавил Комиссаров.

По статистике СКР в последние годы не наблюдается роста числа самоубийств, совершенных подростками: больше всего несовершеннолетних — 800 человек — в России погибло в результате самоубийств в 2014 году, в 2017 году — 692, за девять месяцев этого года - 583.

Выводы исследования, проведенного в Санкт-Петербурге, аналогичны для всех субъектов РФ. Будет ли реализована подготовленная учеными программа, неизвестно.


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Сегодня в 10:01, просмотров: 244, комментариев: 1


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Комментарии:
Моби
не нравится
Сегодня в 10:06
Хмм, любой нормальный человек это понимает.
Швондер, тут опять у хранителей работу отнимают

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