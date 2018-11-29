16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  66,9436   EUR  75,5191  

​Россиян могут лишить пивнушек шаговой доступности

«Трезвая Россия» предложила включить в нацпроект «Демография» запрет на организацию пивных и рюмочных заведений в жилых домах. Письмо уже направлено в адрес вице-премьера Татьяны Голиковой, сообщает РИА «Новости».

В документе сказано, что бурный рост числа пивных в регионах отмечается в последние три года: «Эксперты констатируют, что масштабы проблемы «пивных и рюмочных заведений шаговой доступности» приобретают катастрофический характер. Так, в некоторых регионах в жилых домах общественными инспекторами зафиксировано наличие от трех и более подобных питейных пунктов. Прошу вас, уважаемая Татьяна Алексеевна, дать поручения учесть данную информацию при разработке плана мероприятий национального проекта «Демография».

Также указывается, что существование пивных и рюмочных в жилых домах усиливает криминогенность и нарушает «режим тишины» после 23.00. Кроме того, в таких питейных заведениях нередко реализуют напитки низкого качества с высоким процентом контрафакта, из-за чего увеличивается число алкогольных отравлений, повышается смертность, связанная с алкоголем и риск несчастных случаев со смертельным исходом.

Запрет розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в жилых домах, по мнению общественников, будет способствовать достижению целей, поставленных президентом Владимиром Путиным и касающихся увеличения ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет, роста доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, увеличения до 55 процентов доли россиян, систематически занимающихся физической культурой и спортом, а также создания механизмов развития комфортной городской среды для жителей.

Читайте также:
Пьём больше тюменцев, но меньше ямальцев: Югра расположилась на 41 месте рейтинга трезвости


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 09:30, просмотров: 320, комментариев: 9


QR код
Комментарии:
Моби
не нравится
Сегодня в 09:41
Это те активисты, что нудели о запрете продажи бухла после 20? Недавно была новость, что алкашей в югре меньше не стало. Будут дальше делать упор на запреты, это же так эффективно?
Моби
не нравится
Сегодня в 09:44
Сиа, зовите срочно ханьжина, он должен выступить, рассказать как в юности всех заставляли бухать, а он сделал свой выбор, а сейчас открыл в ТОСе кружок по упореблению кефира!
Моби
не нравится
Сегодня в 09:59
Вообще, желание некоторых граждан чтобы им что-нибудь запретили лежит в их слабой воле. Вот нормальный человек идет мимо пивнушки - хочет зайдет, не хочет не зайдет, а этих так и манит туда, и надо чтобы кто-то удержал их.
Так и нехорошие концерты их манят что ли?

Блин, ужель и запрет гомопропаганды для этого? А то ж вдруг неудержатся
Евгений Шепелев
не нравится
Сегодня в 10:38
В Сургуте ни пивняков, ни рюмочных и так почти нет, а которые есть с конским ценником. Кому полный запрет нравится-пусть в самый благополучный и безопасный Грозный едут на пмж.
Евгений Шепелев
не нравится
Сегодня в 10:39
Надо петицию создать "Запретить "Трезвую Россию"
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 11:05
Ясен пень, надо не с пивнушками бороться, а с причинами алкоголизма. Но, тогда придется спустить в унитаз всю политику государства с политиками вместе, и с «трезвой Россией» в придачу.
Евгений Шепелев Сергей Б
не нравится
Сегодня в 11:15
Алколоидам пивнушки не нужны, они свою чекушку успевают оформить еще до выхода из магазина
Моби Евгений Шепелев
не нравится
Сегодня в 12:35
полагаю, речь не про классические пивнухи, а про все эти разливные раи, которые офрмлены как бары и можно пойло после восьми купить в пластике
Евгений Шепелев Моби
не нравится
Сегодня в 13:00
Какой тогда критерий для запрета? Или все бары, кафе, рестораны под запрет?

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​«Галерею обвинили в мракобесии и пропаганде каннибализма — что-то такое углядел посетитель в одном из экспонатов…»

​«Галерею обвинили в мракобесии и пропаганде каннибализма — что-то такое углядел посетитель в одном из экспонатов…»
Интервью с заведующим отделом проектов «Стерха» Сергеем Зятьковым — о самых нашумевших экспозициях галереи и о том, как все-таки понимать современное искусство
Надежда Макаренко 28 ноября в 15:36
1116 11
Югорский край Екатерина Лоншакова не променяла ни на блистательный Санкт-Петербург, ни на любой другой уголок России

Югорский край Екатерина Лоншакова не променяла ни на блистательный Санкт-Петербург, ни на любой другой уголок России
Колледж русской культуры им. Знаменского 27 ноября в 09:46
547 1
​Она была истинным патриотом России

​Она была истинным патриотом России
Яков Черняк, директор Сургутской филармонии 27 ноября в 09:41
675 0
Нефтяная рулетка

Нефтяная рулетка
Гадаем, как повлияет падение цен на углеводороды на бюджет Югры
Артем Мазнев 26 ноября в 17:38
609 2
​Указ сверху или перегибы на местах? Михаил Козырев о ситуации с Хаски и отменой рэп-концертов

​Указ сверху или перегибы на местах? Михаил Козырев о ситуации с Хаски и отменой рэп-концертов
«К сожалению, мы живем в стране, в которой коррумпированные силовые ветви власти ведут безнаказанное существование. Что они хотят, то они с нами и сделают. Увы».
Анна Богдевич 26 ноября в 16:27
713 4
Всю свою жизнь она занималась по-настоящему важным и нужным делом

Всю свою жизнь она занималась по-настоящему важным и нужным делом
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района 26 ноября в 14:29
524 0
Она учила своих учеников любить русскую культуру, свой край, свою страну

Она учила своих учеников любить русскую культуру, свой край, свою страну
Дума города Сургута 26 ноября в 13:42
513 0
«Сургут потерял бесценного человека»

«Сургут потерял бесценного человека»
Выпускница колледжа русской культуры им. А.С. Знаменского Кристина Руденченко — об уходе из жизни своего учителя Екатерины Лоншаковой
Редакция СИА-ПРЕСС 26 ноября в 12:16
420 0
Более полувека Екатерина Лоншакова посвятила делу музыкального просветительства

Более полувека Екатерина Лоншакова посвятила делу музыкального просветительства
Глава города Вадим Шувалов, коллектив администрации г. Сургута 26 ноября в 12:11
401 0
​Руслан Бозиев: «Государство бросило учителя»

​Руслан Бозиев: «Государство бросило учителя»
Главный редактор журнала «Педагогика» Российской академии образования — о том, что творится в школах, колледжах и университетах России
Анастасия Семихатских 25 ноября в 05:35
1242 4
«Игры разума» – это квиз, не похожий на другие»

«Игры разума» – это квиз, не похожий на другие»
Создательница сургутской интеллектуальной викторины Светлана Мосендз в интервью рассказала о своем проекте, кто в нем может поучаствовать и какие призы ждут победителей
Константин Шперлинг 24 ноября в 20:26
916 0
​«В суицидальных мыслях я не сяду рисовать милых животных. Это фальшь»

​«В суицидальных мыслях я не сяду рисовать милых животных. Это фальшь»
Интервью с художником, культурным обозревателем и автором выставки «Коты и ты» Надей Макаренко
Анастасия Якупова 24 ноября в 11:46
1021 0
​Рудион по пятницам: сургутский выпуск

​Рудион по пятницам: сургутский выпуск
Дело не в репертуаре
Ева Рудион 23 ноября в 18:30
600 1
Единственная сургутская аптека, которая делает лекарства, находится на грани банкротства

Единственная сургутская аптека, которая делает лекарства, находится на грани банкротства

Учреждение несет многомиллионные убытки
Артем Мазнев 23 ноября в 17:48
855 13
​В Белом Яре открылся первый в Югре скалодром, соответствующий международным стандартам // ФОТО

​В Белом Яре открылся первый в Югре скалодром, соответствующий международным стандартам // ФОТО
Анастасия Якупова 22 ноября в 17:13
608 1
В Думе Сургутского района пришли к компромиссному решению в проблеме нехватки площадей для творческой деятельности в Сытомино

В Думе Сургутского района пришли к компромиссному решению в проблеме нехватки площадей для творческой деятельности в Сытомино
Иван Назаров 22 ноября в 16:13
473 1
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика