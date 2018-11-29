​Россиян могут лишить пивнушек шаговой доступности

«Трезвая Россия» предложила включить в нацпроект «Демография» запрет на организацию пивных и рюмочных заведений в жилых домах. Письмо уже направлено в адрес вице-премьера Татьяны Голиковой, сообщает РИА «Новости».

В документе сказано, что бурный рост числа пивных в регионах отмечается в последние три года: «Эксперты констатируют, что масштабы проблемы «пивных и рюмочных заведений шаговой доступности» приобретают катастрофический характер. Так, в некоторых регионах в жилых домах общественными инспекторами зафиксировано наличие от трех и более подобных питейных пунктов. Прошу вас, уважаемая Татьяна Алексеевна, дать поручения учесть данную информацию при разработке плана мероприятий национального проекта «Демография».

Также указывается, что существование пивных и рюмочных в жилых домах усиливает криминогенность и нарушает «режим тишины» после 23.00. Кроме того, в таких питейных заведениях нередко реализуют напитки низкого качества с высоким процентом контрафакта, из-за чего увеличивается число алкогольных отравлений, повышается смертность, связанная с алкоголем и риск несчастных случаев со смертельным исходом.

Запрет розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в жилых домах, по мнению общественников, будет способствовать достижению целей, поставленных президентом Владимиром Путиным и касающихся увеличения ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет, роста доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, увеличения до 55 процентов доли россиян, систематически занимающихся физической культурой и спортом, а также создания механизмов развития комфортной городской среды для жителей.

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