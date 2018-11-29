​В крушении вертолета «ЮТэйр» погиб командир экипажа // ФОТО С МЕСТА ЧП

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по факту жесткой посадки грузового вертолета Ми-26 компании «ЮТэйр-Вертолетные услуги» в Ненецком автономном округе.

Вертолет потерпел крушение днем 28 ноября примерно в 500 метрах от вертолетной площадки Пижма вблизи от поселка Харьягинский. На борту находились шесть человек. Командир воздушного судна погиб, остальные получили травмы.

Известно, что вертолет упал при заходе на посадку. Возможная причина трагедии - метеоусловия.

Уголовное дело возбуждено по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщили в пресс-службе ведомства. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа под руководством первого заместителя руководителя следственного управления, следователей по особо важным делам и криминалистов, а также следователей Архангельского следственного отдела на транспорте.