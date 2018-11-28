​В Югре десятки водителей автобусов попались на нарушениях

62 водителя пассажирского транспорта привлечены к административной ответственности в результате сплошных проверок автобусов, которые прошли в 30 муниципалитетах Югры.

При проведение рейдов госавтоинспекторы особое внимание уделяют легальности деятельности перевозчиков, согласованию маршрутов перевозки с органами власти, наличию мест организованной стоянки автобусов и условий для предрейсового технического и медицинского осмотров, а также соблюдению времени труда и отдыха водителей при управлении автобусами и в течение всего времени работы по оказанию услуг в сфере перевозок пассажиров.

«Не остаются без внимания полицейских и автобусы, участвующие в межрегиональном и междугородном сообщении в вечернее и ночное время. Для определения состояния здоровья водителей к проведению мероприятий привлекаются медицинские работники», - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД округа.

Профилактическая работа будет продолжена.