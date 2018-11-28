​Такого не было с 2014 года: в Югре вырос уровень заболеваемости внебольничными пневмониями

С начала 2018 года в Югре зарегистрировано 7 211 случаев заболевания внебольничными пневмониями. Это на 21 процент выше, чем за такой же период прошлого года. Превышен также средний многолетний уровень - на 3,7 процента. Подъем заболеваемости наблюдается последние два месяца. В пресс-службе окружного управления Роспотребнадзора отметили, что подобная ситуация наблюдалась в 2014 году.

Превышение среднеокружных показателей отмечается в в Югорске, Урае, Березовском районе, Покачах, Советском районе, Октябрьском районе, Лангепасе, Белоярском, Ханты-Мансийске, Мегионе, Кондинском районе и Нижневартовске.

«В очагах с групповой заболеваемостью в городах Нефтеюганск и Ханты-Мансийск доминирующим возбудителем пневмоний в организованных коллективах является микоплазменная инфекция. Заболевания протекают преимущественно в лёгких и среднетяжёлых формах тяжести», - рассказали в ведомстве.

Специалисты напоминают, что основными возбудителями вирусных и вирусно-бактериальных пневмоний являются аденовирусы, PC-вирус, вирусы парагриппа и грипп: «У взрослых больных гриппом в 10-15 процентах случаев развиваются осложнения, причем 80 процентов из них приходится на пневмонию. Прививочная кампания вакцинации против гриппа в Югре практически завершена, но еще имеется возможность получить прививку. В прививочных кабинетах негосударственных медицинских организаций и некоторых поликлиниках еще есть вакцина. Ущерб здоровью и кошельку несоразмерен расходам на прививку. Болезнь всегда легче предупредить, чем лечить».

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Югре Инна Кудрявцева подчеркнула, что ситуация находится под контролем специалистов и не является угрожающей.