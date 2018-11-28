​Председатель Арбитражного суда Югры покидает пост

22 февраля 2019 года председатель Арбитражного суда Югры Геннадий Стоякин сложит свои полномочия. Соответствующая информация размещена на сайте Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) РФ.
Стоякин подал заявление о прекращении полномочий по собственному желанию. На должность председателя Арбитражного суда претендуют заместитель председателя Арбитражного суда Ямала Денис Лисянский, заместитель председателя Арбитражного суда Тюменской области Владимир Лоскутов, заместитель председателя Арбитражного суда Югры Аягуль Намятова и председатель судебного состава югорского арбитража Павел Сердюков. Их кандидатуры будут рассмотрены на заседание ВККС 29 ноября.
Спорт на районе. Начальник управления культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района Руслан Марценковский // ONLINE 29 ноября в 14:00