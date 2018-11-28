​Вторая волна? В Москве тысячи посетителей эвакуированы из десятка ТЦ из-за угрозы взрыва

Днем в среду, 28 ноября, из-за анонимных сообщений о минировании из десятка торговых центров эвакуировано больше четырех тысяч человек. В зданиях работают кинологи, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

В прошлом году по городам страны прокатился шквал анонимных сообщений с угрозами взрыва общественных и административных зданий. В частности, в ноябре 2017 года посетителей ТРЦ эвакуировали из ТРЦ Сургута и Нижневартовска.

Тогда, по подсчетам экспертов, из-за ложных сообщений были эвакуированы в разные дни и в разных городах 2,3 миллиона человек.