Тюменская область присоединится ко всероссийскому подведению итогов Года волонтера

5 декабря в Тюмени подведут итоги Года добровольца. Мероприятие обещает быть масштабным: на него приглашены около тысячи волонтеров со всей области. Среди них — лидеры добровольческих организаций и другие представители тюменского волонтерства.

Их цель заключается не только в обсуждении работы, проделанной за год, но и в обмене опытом, налаживании новых контактов. Помимо этого для участников мероприятия будет организована концертная программа. В конце дня будут подведены итоги года и вручены награды. Их получат только самые активные добровольческие организации по нескольким направлениям деятельности и руководители движений муниципалитетов области. Ведь именно благодаря им в Тюменской области из года в год увеличивается количество волонтеров и разрастается сеть добровольческих проектов.

Тогда же, 5-го декабря, область присоединится ко Всероссийскому проекту «#ЯВолонтер». В рамках него будет организован показ одноименного фильма. На разных площадках большой страны будут устроены мастер-классы, круглые столы и флешмобы.

Большое подведение итогов Года добровольца состоится на Международном форуме добровольцев в Москве со 2 по 5 декабря, куда также отправятся тюменцы.

Справка: В Тюменской области развивается сразу несколько волонтерских центров. Центр серебряного волонтерства на базе Областного геронтологического центра. Центр профилактического волонтерства; спортивного; инклюзивного и экологического. В муниципальных районах созданы штабы по развитию добровольческого движения.