Жителей Сургутского района призывают обсудить проект стратегии социально-экономического развития

До 3 декабря жители Сургутского района могут принять участие в обсуждении проекта стратегии социально-экономического развития «Маршрут в благополучие». Данный документ дополнит основные направления развития муниципалитета. «Проект разработан и создан собственными силами администрации Сургутского района. Бюджетные средства не были затрачены на работу консалтинговых компаний», — отметил председатель комитета экономического развития Вениамин Матаев.

Главной целью проекта стало достижение благополучия населения за счет высокого качества жизнеобеспечения граждан, повышения безопасности, развития экономики, совершенствования комфортной среды обитания и полной реализации человеческого потенциала. Последний фактор администрация муниципалитета планирует повышать, в том числе через обеспечение жителей развитой инфраструктурой. Так, до 2030 года в Сургутском районе планируется появление пяти общеобразовательных школ, двух детских садов, шести культурно-досуговых объектов и других социально-значимых строений.

«Стратегия определяет основные направления, однако инструменты и механизмы могут меняться, в зависимости от потребностей населения, а также социально-экономической обстановки в стране и регионе», — пояснял председатель комитета экономического развития.

С проектом документа можно ознакомиться на сайте администрации Сургутского района.