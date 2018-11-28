В Тюменской области будет развиваться медицинский туризм

Директор областного департамента потребительского рынка и туризма Андрей Пантелеев, комментируя послание губернатора Тюменской области Александра Моора парламентариям, заметил, что задача развивать в регионе медицинский туризм — вполне осуществимая.

Слова Пантелеева цитирует «Тюменская линия»: «В Тюменской области есть три блока: медицинские услуги, реабилитация и санаторно-курортные зоны. Один потребитель может попробовать все три зоны. Сначала он может посетить горячие источники, потом у него формируется доверие к санаторно-курортному кластеру, и в итоге может возникнуть необходимость в высококачественном высокотехнологичном медицинском лечении. Губернатор поставил задачу упаковать это все в единый продукт».

Если оценивать медицинский туризм во всей стране, то у Тюменской области есть конкурентные преимущества. А именно — симбиоз трех направлений туризма. «Мы в тройке [городов, — прим. авт.], максимум пятерке, где есть такой прекрасный симбиоз. Те вызовы, которые происходят в мире и в экономике, заставляют людей двигаться более эффективно и генерировать новые идеи».

Напоминаем, что в ходе обращения к областной думе 22 ноября губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что регион продолжит вкладывать деньги в здравоохранение: «Мы должны сделать доступной профилактическую и диагностическую медицину для каждого человека. Мы продолжим совершенствовать кластер высокотехнологической помощи, флагманом которого является тюменский Медицинский город».