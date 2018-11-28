Как с помощью одной кнопки выключить мамино беспокойство

По данным Росстата, треть женщин в стране – домохозяйки. При этом уровень тревожности у них в три раза выше, чем у работающих женщин. На помощь обеспокоенным мамам приходят мобильные услуги, спрос на которые с начала осени вырос в 2 раза. Эксперты «МегаФона» составили ТОП-4 приложений для спокойствия родителей.

«Каждая мама хочет знать, где ее ребенок. На замену назойливым звонкам и СМС приходят мобильные услуги и гаджеты. Они оградят сына или дочку от опасности и успокоят родителей. Особенно актуальны такие решения в каникулы. Поэтому самое время перед Новым годом зайти в салоны или на сайт, и выбрать нужный телеком-антистресс», – отмечает директор по продажам на массовом рынке «МегаФона» на Урале Александр Малов.

Для удобства выбора эксперты связи приготовили рейтинг приложений, основанный на выделенных психологами типах современных мам.

Мама-следователь энергична, читает много книг о воспитании детей, тщательно планирует досуг ребенка. Ее помощником станет приложение «МегаФон Книги», где сотни изданий про здоровье детей, психологию и саморазвитие. Самыми популярными книгами в ноябре стали «Здоровье ребенка и здравый смысл его родственников» Евгения Комаровского и «Самостоятельный ребенок или как стать ленивой мамой» Анны Быковой. Больше всего этой темой интересовались в Свердловской области.

Бизнес-маме заботиться о ребенке помогают бабушка или няня, а дополнительным средством станут умные часы Elari KidPhone 3Gс голосовым помощником Алиса от Яндекса. «Телеком-няне» можно задать вопрос, сыграть в игру, попросить рассказать сказку. В каникулы продажи таких устройств на Урале вырастают в 2 раза. Активнее всего их покупают родители Свердловской области, ХМАО-Югры и Пермского края.

Мама-друг разделяет интересы ребенка и всегда думает о его безопасности. Ее правой рукой станет услуга «Детский интернет». Она ограничит доступ ребенка к опасным сайтам, например, с ненормативной лексикой, и позволит заходить только на «белый» список ресурсов.

Мама-наседка хочет всегда быть в курсе дел и перемещений своего сына или дочки. Узнать это без лишних звонков поможет «Родительский контроль». Сервис покажет перемещения человека по карте, удаленно сообщит о заряде батареи на телефоне и балансе. По данным «МегаФона», родители Свердловской области запрашивают местоположение ребенка чаще других: порядка 6-8 раз в день.