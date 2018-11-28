​Подсчитано, как сильно подорожают оливье и селедка под шубой к Новому году

В этом году ожидается рост цен на оливье на четыре процента. Главный новогодний салат обойдется россиянам в 325,3 рубля. Стоимость селедки под шубой почти не изменится и составит 153,1 рубля.

Расчет стоимости салатов в расчете на семью из четырех человек произвели «Известия», используя классические рецепты, которые берет за основу своих расчетов Росстат, а также данные о потребительских ценах за октябрь.

Указывается, что за год все ингредиенты оливье, кроме картофеля, выросли в цене. Морковь подорожала на 14 процентов, яйца куриные на 12,5 процента, колбаса вареная - на четыре процента, лук репчатый - почти на пять процентов, зеленый горошек и огурцы консервированные — на три процента, майонез — на два процента.

Главный ингредиент селедки под шубой - сельдь - подешевела на шесть процентов. И, несмотря на выросшие в цене свеклу (+25%), морковь, куриные яйца, лук и майонез, салат почти не подорожал.