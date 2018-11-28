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​Сбербанк подвел итоги ипотечной акции «Зеленого дня»

  • По итогам ипотечной акции Сбербанка кредиты по ставке, сниженной на 1,77 п. п., получат заемщики в 23 регионах России.
  • Число заявок на ипотеку Сбербанка в дни акции выросло на 100 %.

26 ноября 2018 года, Москва — Сбербанк подвел итоги ипотечной акции, проведенной в рамках «Зеленого дня» 11 и 12 ноября. 177-й день рождения Банка был отмечен предложением программ и продуктов по сниженным ценам как от Сбербанка, так и от его партнеров.

Напомним, что по условиям акции каждая 177-я заявка на ипотеку, поданная через сервис DomClick.ru с 00:00 11.11.2018 до 23:59 12.11.2018 года, получила возможность дисконта 1,77 п. п. к процентной ставке.

По итогам акции:

  1. было получено 22 000 заявок на ипотеку;
  2. общая сумма кредитов, на которые претендовали заявители, составила 52,2 млрд рублей;
  3. прирост составил 100 % к общей сумме заявок за аналогичный период, без акции.

Ипотечные кредиты по сниженной ставке получат клиенты в 23 регионах России:

  1. в Волгоградской, Воронежской, Иркутской, Кировской, Липецкой, Московской, Мурманской, Нижегородской, Рязанской, Самарской, Свердловской, Смоленской, Тульской, Ульяновской, Челябинской областях;
  2. в Алтайском, Ставропольском и Хабаровском краях;
  3. в республиках Башкортостан, Коми, Удмуртия;
  4. в городах Москва, Санкт-Петербург.

Николай Васев, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка: «ʺЗеленый деньʺ вызвал большой интерес наших клиентов. Количество заявок на ипотеку через ʺДомКликʺ в дни акции было в 4,5 раза выше обычного. Надеемся, что ʺЗеленый деньʺ станет доброй традицией, которая с каждым годом будет привлекать все больше участников».

Сбербанк встретил свое 177-летие под девизом «Зеленый день — самый выгодный день в году!». «Зеленый день» стал удачным для всех его участников: продажи выросли в разы, а клиенты смогли получить качественные банковские и небанковские услуги и товары по аукционной стоимости.

Партнеры акции «Зеленый день» отметили существенный рост трафика и совершенных транзакций, увеличение заказов на сайтах и совершение покупок офлайн, выразив желание участвовать в «Зеленом дне» каждый год и предложив увеличить количество дней его проведения.

В течение «Зеленого дня» отделения Сбербанка работали в особом режиме. 11 ноября (в воскресенье) были открыты 2099 дополнительных ВСП.

Список победителей размещен на сайте.

Итоги акции «Зеленый день — самый выгодный день в году!» по другим программам и продуктам Сбербанка и компаний экосистемы банка:

Заключено более 548 000 договоров по вкладам со ставкой 7,5 % годовых на сумму более 249 млрд руб.

Выдано потребительских кредитов на сумму 10,7 млрд руб. Минимальная ставка составила 11,77 % годовых. Количество кредитных заявок на потребительские кредиты выросло в 2 раза (в сравнении за аналогичным периодом) и составило 170 000.

Количество полученных заявок на бизнес-карты Сбербанка с кэшбэком 17,7% — рост в 5 раз в онлайн-каналах за период акции.

Промодепозит для юридических лиц со ставкой на 17,7% выше действующих публичных ставок — за период акции было заключено 2234 договоров, на сумму более 13 млрд руб.

«Сбербанк Лизинг» отметил, что в 5 раз выросло количество заявок на покупку автомобиля на условиях лизинга.

В 4 раза выросли продажи образовательного курса «120 секунд» от «Деловой среды».

177 терминалов «Эвотор» по спеццене были распроданы в первые 14 часов акции.

(Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481)


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