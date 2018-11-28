​Жители Югры снизили задолженность по кредитным картам

В Югре в третьем квартале 2018 года доля просрочки по кредитным картам снизилась по сравнению с таким же периодом 2017-го на 2,4 процента и составила 11,2 процента. Таковы данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В России доля просроченной задолженности по кредитным картам свыше 30 дней к общему объему действующих кредитов данного типа составила 16,4 процента, сократившись на 3,8 процентного пункта.

Эксперты отмечают, что пик роста просроченной задолженности в розничном кредитовании был пройден в 2015-2016 годах, а сейчас ситуации с «плохими» долгами наступила стабилизация

«При этом самые высокие темпы сокращения просроченной задолженности демонстрирует сегмент кредитных карт. Это объясняется, прежде всего, тем, что именно в сегменте кредитования с использованием кредитных карт банки наладили наиболее эффективное управление рисками. В том числе, благодаря такому инструменту, как лимиты по картам. Таким образом, кредиторы продолжают внимательно следить и за качеством новых кредитов, и за риск-профилем своих заемщиков с действующими обязательствами», - пояснил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.