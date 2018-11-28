Александр Моор: Тюменская область признана лидером по работе с некоммерческими организациями

Тюменская область признана лидером в сфере работы с некоммерческими организациями. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор во время заседания координационного совета по вопросам развития и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), которое состоялось в областном правительстве.

«Важным результатом нашей совместной деятельности стало привлечение значительных федеральных средств на реализацию социальных проектов. Замечательно, что СОНКО стали полноправными партнерами органов власти по многим социально значимым вопросам. Это и оказание помощи нуждающимся, и создание доступной среды для инвалидов, и поддержка семей в воспитании детей, формирование здорового образа жизни», - обратился губернатор к участвовавшим в заседании общественникам.

По данным, которые привела заместитель губернатора Ольга Кузнечевских, сегодня в Тюменской области действуют более 900 СОНКО. Четыре из них уже получили статус исполнителей общественно полезных услуг. Консультационную, информационную, имущественную и финансовую поддержку тюменским СОНКО оказывают 8 региональных и 9 муниципальных ресурсных центров.

С прошлого года количество СОНКО, получающих финансовую помощь для реализации социально-значимых проектов, увеличилось с 110 до 157. Программы поддержи некоммерческих организаций уже реализуют 46% муниципалитетов. В 2018 году 64 тюменских СОНКО стали победителями в конкурсах на получение грантов президента России. Общая сумма полученных средств превысила 123 млн рублей.