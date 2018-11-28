​В Югре размер пособие по безработице для предпенсионеров вырастет до 16 920 рублей

В Югре после изменения федерального законодательства увеличится размер пособия по безработице.

С 1 января 2019 года его минимальный размер составит 2 200 рублей, максимальный - 12 000 рублей. Выплаты для предпенсионеров, граждан которым до выхода на пенсию осталось пять лет, будут еще выше. Максимально - 16 920 рублей. Для жителей Берёзовского и Белоярского районов автономного округа эти выплаты с учетом районного коэффициента 1,7 будут выше, сообщает пресс-служба фракции «Единая Россия» в думе Югры.

В России пособия по безработице в следующем году ожидает самый значительный рост за последние десять лет. Минимальный размер повысят с 850 до 1500 рублей, а максимальный размер - с 4900 до 8000 рублей.