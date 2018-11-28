​На подъезде к Сургуту иномарка вылетела в кювет и легла на крышу

Утром во вторник, 27 ноября, в Нефтеюганском районе на 38 километре автодороги «подъезд к г.Сургуту» в ДТП пострадала 49-летняя женщина.

52-летний мужчина, управляя автомобилем Volkswagen Polo, не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась. В результате аварии пострадала пассажир иномарки.

Всего за прошедшие сутки, по данным отдела пропаганды УГИБДД Югры, на территории округа зарегистрировано десять дорожно-транспортных происшествий, в которых 11 человек получили травмы, в том числе один несовершеннолетний.