​В Югре вырастет размер выплат декретницам

С 1 января 2019 года в Югре увеличатся размеры социальных выплат по беременности и родам и по уходу за ребенком.

Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком вырастет с 24 тысяч до 26,1 тысячи рублей. Максимальный размер пособия по беременности и родам – с 282 тысяч до 301 тысячи. Минимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска с 1 января 2019 года увеличится почти до 52 тысяч рублей.

«Если у застрахованного лица нет заработка, либо если у него была очень маленькая зарплата, пособие будет исчисляться согласно размеру минимального размера оплаты труда (МРОТ), который также будет увеличен с нового года. В Югре размер МРОТ исчисляется с учетом районного коэффициента. В Березовском и Белоярском районах это 19 176 рублей, в Кондинском районе 14 664 рубля, в остальных муниципалитетах 16 920 рублей», - рассказали в пресс-службе фракции «Единая Россия» в думе округа.

Материнский капитал также проиндексируют и его размер к 2021 году составит 489 тысяч рублей.

Размеры соцпособий увеличиваются в связи с изменением федерального законодательства.

В целом, на реализацию портфеля проектов «Демография» в Югре выделено из бюджета 22,9 миллиарда рублей до 2024 года.