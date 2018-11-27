​Доля фальсификата на рынке молочной продукции России достигает 20 процентов

Пятая часть молочных продуктов на рынке России оказалась фальсификатом. Об этом рассказал журналистам руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

На форуме он представил документы, свидетельствующие о фальсификации молочной продукции. По его словам, зафиксированные нарушения касаются не только обмана потребителей. «Нарушители еще и государство обманули, потому что НДС заплатили как за натуральное молоко, а если их продукция с растительными добавками, то НДС должен быть больше», - цитирует главу ведомства «Интерфакс».