​Жители Югры собрали на капремонт 11,5 миллиарда рублей

За весь период действия программы по сбору взносов на капитальный ремонт в окружной фонд гражданами перечислено 11,5 миллиарда рублей. При этом фонд за это время начислил 13,3 миллиарда рублей. Задолженность за это время составила более 1,8 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе фонда.
На 1 ноября 2018 года собираемость взносов в округе составила 94 процента. За 10 месяцев югорчанам начислено более 2,6 миллиарда рублей, оплатили жители Югры около 2,5 миллиарда рублей, задолжали более 100 миллионов рублей.
Развивая грамотность. председатель городского общественного фонда развития российской словесности «Словесность» Николай Ганущак // ONLINE 29 ноября в 15:00