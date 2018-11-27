​Жители Югры собрали на капремонт 11,5 миллиарда рублей

За весь период действия программы по сбору взносов на капитальный ремонт в окружной фонд гражданами перечислено 11,5 миллиарда рублей. При этом фонд за это время начислил 13,3 миллиарда рублей. Задолженность за это время составила более 1,8 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе фонда.

На 1 ноября 2018 года собираемость взносов в округе составила 94 процента. За 10 месяцев югорчанам начислено более 2,6 миллиарда рублей, оплатили жители Югры около 2,5 миллиарда рублей, задолжали более 100 миллионов рублей.