​Первый югорчанин, побывавший в космосе. Сергей Рыжиков получил звание Героя России

Космонавт Сергей Рыжиков удостоен Золотой звезды Героя России. Награду первому югорчанину, побывавшему в космосе, в Кремле вручил 27 ноября президент России Владимир Путин.

«За проявленное мужество и успешное прохождение длительного космического полёта звания Героя России и почётного звания «Лётчик-космонавт Российской Федерации» удостоен Сергей Николаевич Рыжиков. Мы гордимся нашим отрядом космонавтов, его профессионализмом, огромным вкладом в освоение околоземного пространства», - приводятся слова главы государства на сайте Кремля.

Сергей Рыжиков провел 173 дня в космической экспедиции в составе экипажа транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-02». Он вернулся на землю 10 апреля 2017 года.