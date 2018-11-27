​В Югре завершается прием заявлений на единовременную денежную выплату рожденным в округе

30 ноября - последний день, когда жители Югры смогут подать заявление на единовременную денежную выплату. Она положена рожденным с 1 января 1993 по 31 декабря 2017 на территории Югры и на данный момент зарегистрированным по месту жительства в округе. А также рожденным с 1 января 1993 по 31 декабря 2017 за пределами Югры из-за медицинских показаний, при условии, что на данный момент они также зарегистрированы по месту жительства в Югре.

«Для граждан, рождённых за пределами Югры по причине медицинских показаний, нужно приложить к заявлению два документа: свидетельство о рождении и справку медицинского учреждения, подтверждающую направление на роды в другое учреждение по медицинским показаниям. Если справки нет на руках, укажите, кем она выдана и год направления. Чтобы прикрепить эти документы к электронному заявлению, отсканируйте их и загрузите одним файлом в поле «Скан свидетельства о рождении», - пояснили в департаменте соцразвития.

Соответствующий закон губернатор округа Наталья Комарова одобрила в июле прошлого года. На поддержку могли рассчитывать 500 тыся молодых людей. Размер выплаты - пять тысяч рублей.