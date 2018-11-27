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Тюменская область выделит больше средств на программу «Сотрудничество» в 2019 году

Финансирование программы «Сотрудничество» из бюджета Тюменской области в 2019 год вырастете до 21 миллиарда рублей. Об этом стало известно по итогам 26 заседания областной думы, на котором депутаты в окончательном чтении приняли главный финансовый документ региона на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов.

Комментируя итоги заседания, губернатор области Александр Моор отметил, что бюджет продолжает оставаться социально ориентированным.

«Бюджет продемонстрировал преемственность политики региональной власти. Все 29 социально значимых региональных программ, которые мы реализовывали в предыдущие годы, будут продолжены. Более 50 процентов бюджетных расходов направлены в социальную сферу», – отметил губернатор.

Доходы на 2019 год составили 142,8 миллиарда рублей, на 2020 год – 144,3 миллиарда рублей, на 2021 год – 151,7 миллиард рублей. Расходы на 2019 год запланированы в сумме 165,2 миллиардов рублей, на 2020 год – 158 миллиардов рублей, на 2021 год – 157,3 миллиардов рублей.

«Очень важно, что мы смогли сбалансировать региональную составляющую для реализации майского указа президента России Владимира Путина. В ближайшее время все национальные проекты в рамках данного указа будут утверждены. И мы сегодня понимаем, что предстоит сделать, чтобы достигнуть показателей, определенных в этом стратегическом документе», - заявил Александр Моор.

Спикер областного заксобрания Сергей Корепанов добавил, что в региональном бюджете сохранены все социальные гарантии для людей, которых коснулись изменения в пенсионном законодательстве. Соответствующие льготы получат более 20 тыс. жителей региона – на эти цели предусмотрено около 2 млрд рублей.


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Сегодня в 19:59, просмотров: 106, комментариев: 0


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