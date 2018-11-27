​Депутаты думы Сурута рассказали школьникам, каково быть общественником

В думе Сургута прошла панельная дискуссия на тему «Общественник — это профессия или призвание?» в рамках реализации социально-значимого проекта «ПРОФИссионалы». Педагог и руководитель проекта Марина Похоренко отмечает, что

у всех участников встречи была возможность задать вопрос городскому депутату,

однако за несколько недель до самого мероприятия ребята готовились и изучали области деятельности народных избранников.

Отметим, проект «ПРОФИссионалы», созданный учащимися студии дополнительного образования «Лидер» Центра детского творчества, направлен на профессиональную ориентацию школьников и реализуется в городе на протяжении нескольких лет. Его авторы организуют встречи с представителями различных профессий и сфер деятельности.