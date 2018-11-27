Федеральная трасса Тюмень—Екатеринбург станет четырехполосной на всех участках

Федеральную трассу Тюмень—Екатеринбург расширят до четырех полос. В течение пяти лет дорожники не только укрупнят все участки автодороги протяженностью около 250 километров, но и установят отбойники. Специалисты будут проводить работы поэтапно, об этом сообщает портал 72.ru.

Издание отмечает, что на данный момент завершена реконструкция одиннадцатикилометровой части в районе города Камышлов, Свердловской области. Специалисты сделали двух полосную дорогу в два раза шире, разделили транспортные потоки барьерами, и, кроме того, создали транспортную развязку. На обновленном участке более чем в три раза увеличилась пропускная способность: с 6 до 19 тысяч автомобилей в сутки, заявляет издание.

«По контракту в 2018 году планировалось завершить только первый этап реконструкции, а второй и третий — в 2019 году. Но строители опередили график и сдали в эксплуатацию участки первого и второго этапов общей протяженностью 11 километров. Оставшиеся 9 километров трассы, как и планировалось, реконструируют в 2019 году» , — рассказали порталу в Федеральном дорожном агентстве ФКУ «Уралуправтодор».

На данный момент решается вопрос финансирования и утверждения проектной документации сложнейших участков: объездов поселка Белоярского (с 56-го по 64-й километр), Богдановича (с 88-го по 104-й километр) и поселка Пышма (со 168-го по 180-й километр).