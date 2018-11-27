Школьники Тюменской области получили свой "Билет в будущее"

В Тюмени закончился Всероссийский фестиваль «Билет в будущее», главными участниками которого были школьники со всей Тюменской области. Для них представители самых разных профессий — врачи, дизайнеры, программисты, физики, — проводили лекции, рассказывая о специфике своей деятельности. Основные зоны, на которые были разделены два этажа музейного комплекса им. И.Я. Словцова: «Транспорт», «Космос», «IT и коммуникации», «Сельское хозяйство», «Энергетика», «Медицина».

У каждого школьника был свой паспорт участника, благодаря которому дети уже сейчас начали формировать портфолио, которое в будущем поможет им определиться с курсом профессионального развития.

Во время фестиваля ребята не только смотрели презентации и слушали выступления, но и прорешивали задания кейсов.

«Фестиваль «Билет в будущее» впервые проходит только в семи регионах нашей страны. Для Тюменской области большая честь стать частью этого события, – отметил губернатор Тюменской области Александр Моор. – Наши школьники получили возможность познакомиться с перспективными и востребованными отраслями экономики и социальной сферы региона. Первые шаги нового проекта и его последующее сопровождение являются одним из компонентов целого комплекса мероприятий как регионального, так и федерального масштаба. Конечная цель – это развитие человеческого капитала нашей страны и нашей области. Убежден, фестиваль послужит отличным стартом для профессионального самоопределения школьников. Так же считают предприятия и организации Тюменской области, ставшие партнерами в подготовке кейсов для фестиваля. Мы уверены, что таким образом закладывается основа для будущего успешного социально-экономического развития региона».