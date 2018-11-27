"Светлая память о Екатерине Лоншаковой будет жить в сердцах ее учеников, друзей, земляков"

Выражаю глубокое соболезнование и слова сочувствия родным и близким Екатерины Владимировны Лоншаковой по поводу ее ухода…

Когда мы теряем дорогих сердцу людей, настоящих личностей, к которым смело отнесу Екатерину Лоншакову, трудно подобрать истинные слова утешений, как и осознать, тот масштаб рухнувших планов и оценить уже сделанное ими.

Екатерина Владимировна родилась в деревне Ляминой Сургутского района. Она основала известный в округе Сургутский колледж русской культуры имени А.С. Знаменского и городское объединение «Общество русской культуры». Внесла огромный вклад в сохранение русской национальной культуры, воспитание молодёжи, развитие музыкальной культуры.

Все мы помним один из уникальных проектов Екатерины Владимировны – экспедицию «Славянский ход». Две недели путешествия в обществе учёных, художников, музыкантов, студенческой и работающей молодёжи давали богатейший материал. Общение было плодотворным, интересным, вдохновляющим всех участников на дальнейшую работу, направленную на популяризацию жизни в селе, сохранение традиционной культуры и ремёсел народов, проживающих в Югре, возрождение русских православных традиций и национального самосознания. Ей принадлежит идея создать в Тундрино Центр традиционной русской культуры по типу существующих в Суздале и в Новгороде.

Екатерина Владимировна со знанием дела осуществляла и бралась за большие проекты. Шла своим курсом долгие годы. Преодолевала трудности. Обретала единомышленников и верных друзей, открывала перед ними прекрасный мир, меняя его к лучшему. Уверен, все кто эти годы шёл рядом, продолжит её путь, сложный, но такой многогранный и многозначащий для всех нас. А значит, светлая память о Екатерине Владимировне Лоншаковой будет жить в сердцах ее учеников, друзей, земляков, а также многих жителей и за пределами Югры.