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​МегаФон и Wifire запустили совместный тариф

МегаФон и Wifire запустили совместный тариф

МегаФон и NETBYNET (бренд Wifire, дочерняя структура ПАО «МегаФон») запустили совместную акцию для своих клиентов.

Акция рассчитана на действующих и новых абонентов сети МегаФон и Wifire и предлагает скидку 20% на каждую услугу, при подключении мобильной связи линейки «Включайся» от МегаФон и пакета домашнего интернета и ТВ от Wifire.

Комментирует Андрей Егоров директор по развитию бизнеса NETBYNET: «Пользователи мобильной связи – потенциальные клиенты домашнего интернета и ТВ. Мы всегда стремимся создавать выгодные предложения как для действующих, так и для новых абонентов. Акционный тариф «Включайся с Wifire» позволяет получить скидку, благодаря которой экономия в денежном эквиваленте составит от 240 до 760 рублей в месяц. Для нас это возможность сохранить и удержать действующую базу клиентов, привлечь абонентов МегаФона и Wifire пользоваться выгодным пакетом услуг, в котором есть все, что нужно. Мы планируем снижение оттока до 30% среди клиентов воспользовавшихся предложением».

Акция действует до 1 октября 2019 года в городах присутствия оператора Netbynet: Белая Калитва, Белгород, Белоярский, Волгодонск, Воронеж, Выборг, Гатчина, Гдов, Губкин, Дмитров, Долгопрудный, Дубна, Екатеринбург, Железнодорожный, Зеленоград, Калининград, Канаш, Клин, Когалым, Королев, Кронштадт, Курск, Курчатов, Лангепас, Липецк, Лобня, Люберцы, Москва, Мурманск, Мценск, Мытищи, Находка, Нефтеюганск, Новочебоксарск, Новый Уренгой, Нягань, Орёл, Пойковский, Покачи, Раменское, Ростов-на-Дону, Сальск, Санкт-Петербург, Североморск, Серпухов, Славянка, Советский, Солнечногорск, Сочи, Ставрополь, Старый Оскол, Сургут, Тверь, Тихвин, Фокино, Ханты-Мансийск, Чебоксары, Череповец, Элиста, Югорск.

Подробности акции размещены на сайте проекта https://www.wifire.ru/megafon


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Сегодня в 16:42, просмотров: 49, комментариев: 0


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