В Сургуте пройдет предновогодняя интеллектуальная игра

Приглашаем всех желающих принять участие в самом праздничном из интеллектуальных и самом интеллектуальном из праздничных турниров от Интеллектуального клуба - "Новогодний турнир - 2018"!

Для участия необходимо собрать команду единомышленников - интеллектуалов, подать заявку на адрес электронной kii_surgut@mail.ru

Игра состоится в ЦКиД "Камертон" 1 декабря в 10:00.

Турнир является вторым этапом открытого чемпионата города Сургута по интеллектуальным играм проходящего в рамках муниципального отбора "Кубка Югры - 2019".

В программе соревнования по играм: "Что?Где? Когда?", "Брейн-ринг", "Мультиигры".

Мероприятия проводится при поддержке Фонда Президентских грантов

Ваши вопросы вы можете задать по телефону: +7 (904) 880-10-09