​Главврач СПИД-центра Югры: каждый 89 житель округа ВИЧ-инфицирован

Каждый 33-й югорчанин в возрасте 30-39 лет ВИЧ-инфицирован. В возрастной группе от 40 до 49 лет показатель пораженности - каждый 41-й, в среднем по округу - каждый 89-й.

Такие данные на заседание межведомственной комиссии при правительстве Югры по профилактике и борьбе с социально значимыми заболеваниями и заболеваниями представил главный внештатный специалист департамента здравоохранения округа по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, главный врач окружного центра профилактики и борьбы со СПИД Андрей Петровец. Мероприятие провел заместитель главы региона Всеволод Кольцов, сообщает окружной департамент общественных и внешних связей.

«Тенденция эпидпроцесса повторяет общероссийские показатели, но намечен тренд на увеличение, несмотря на то, что в настоящее время отмечено снижение заболеваемости», – сказал Петровец.

По статистике последних трех лет, количество выявленных случаев инфекции в округе снижается. Охват антиретровирусной терапией диспансерных групп от общего числа живущих с ВИЧ составляет 36 процентов. В целом же такое лечение получают 57,4 процента граждан. Охват терапией инфицированных детей составил 97,7 процента. Таким образом, из 188 юных югорчан, состоящих на учете, только четверо не получают антиретровирусную терапию: двое отказались, с родителями еще двоих ведется работа.

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