Екатерина Лоншакова внесла неоценимый вклад в сохранение и развитие культуры

Безвременно ушла из жизни учитель, воспитавшая не одно поколение, идейный вдохновитель, сподвижник, человек с твердым внутренним стержнем Екатерина Лоншакова.

Две недели назад Екатерина Владимировна мне звонила из больницы и попросила поддержать проект по сохранению и обустройству Тундринского кедрового бора на ближайшем заседании Общественной палаты. Мы собирались объединить наши усилия.

Будучи руководителем «Общества русской культуры», колледжа русской культуры им. А.С. Знаменского, она внесла неоценимый вклад в сохранение и развитие культуры, языков коренных малочисленных народов Севера.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким. Светлая ей память.