​В Югре на пожаре погибли два человека

В понедельник, 26 ноября, в сельском поселении Карымкары (Октябрьский район) произошел пожар в одноэтажном жилом доме. Прибывшие на место происшествия пожарные спасли одного человека. Двое, мужчина 1978 года рождения и женщина 1949 года рождения, обнаружены погибшими, сообщили в пресс-службе учреждения «Центроспас-Югория». В результате возгорания повреждены стена кухни и комнаты на площади 25 квадратных метров.