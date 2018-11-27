​Прокуратура Югры нашла массовые нарушения в работе окружных управлений МВД и Росгвардии по расходованию бюджетных средств

Прокуратура Югры проверила законность деятельности окружных управлений МВД России и Росгвардии по расходованию бюджетных средств на оборонные цели. Итогом ревизии стали 50 найденных нарушений закона, внесение 13 представлений, привлечение к дисциплинарной ответственности четырех должностных лиц, возбуждение пяти административных производств. Кроме того, в арбитражный суд округа направлено исковое заявление о признании государственного контракта недействительным.

«Установлены нарушения, связанные с незаконным допуском к участию в аукционе, неправомерным определением цены контрактов, несоблюдением порядка приемки товаров, неразмещением обязательной информации в Единой информационной системе», - рассказали в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Также отмечается, что значительное число нарушений при размещении государственного оборонного заказа допускается территориальными подразделениями УМВД России по округу: «В отделах органов внутренних дел городов Мегиона, Нягани, Нижневартовска, Когалыма и Советского района установлены случаи несоблюдения порядка расходования предоставленных бюджетных средств, процедуры проведения торгов, ограничения конкуренции».