16+
Наверх
Логотип Сиапресс

​Прокуратура Югры нашла массовые нарушения в работе окружных управлений МВД и Росгвардии по расходованию бюджетных средств

Прокуратура Югры проверила законность деятельности окружных управлений МВД России и Росгвардии по расходованию бюджетных средств на оборонные цели. Итогом ревизии стали 50 найденных нарушений закона, внесение 13 представлений, привлечение к дисциплинарной ответственности четырех должностных лиц, возбуждение пяти административных производств. Кроме того, в арбитражный суд округа направлено исковое заявление о признании государственного контракта недействительным.

«Установлены нарушения, связанные с незаконным допуском к участию в аукционе, неправомерным определением цены контрактов, несоблюдением порядка приемки товаров, неразмещением обязательной информации в Единой информационной системе», - рассказали в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Также отмечается, что значительное число нарушений при размещении государственного оборонного заказа допускается территориальными подразделениями УМВД России по округу: «В отделах органов внутренних дел городов Мегиона, Нягани, Нижневартовска, Когалыма и Советского района установлены случаи несоблюдения порядка расходования предоставленных бюджетных средств, процедуры проведения торгов, ограничения конкуренции».


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 10:11, просмотров: 371, комментариев: 7


QR код
Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 10:17
Неужели и тут Нэвэлный? Интересно местные Золотовы вызовут местных Навальных на дуэль
Dochimacho Швондер
не нравится
Сегодня в 10:41
да скорей всего надо кого-то слить
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 12:37
50 нарушений закона и не одной посадки. …???
Евгений Шепелев Сергей Б
не нравится
Сегодня в 13:03
Нарушение нарушению-рознь, административка в основном, но штрафы местами солидные. 44-фз написан как бык нас сал, любого бюджетника при желании можно привлечь
Сергей Б Евгений Шепелев
не нравится
Сегодня в 13:32
Просто, для сотрудников органов уже мест в тюрьмах не хватает. Вот как новые построят закон заработает в полную силу.
Евгений Шепелев Сергей Б
не нравится
Сегодня в 13:46
Старожуковские бараки подойдут? Там все по фэнщую-заборчиком только огородить и вертухаев поставить
Евгений Шепелев
не нравится
Сегодня в 13:47
а они за них еще ипотеку платят)))

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​«Галерею обвинили в мракобесии и пропаганде каннибализма — что-то такое углядел посетитель в одном из экспонатов…»

​«Галерею обвинили в мракобесии и пропаганде каннибализма — что-то такое углядел посетитель в одном из экспонатов…»
Интервью с заведующим отделом проектов «Стерха» Сергеем Зятьковым — о самых нашумевших экспозициях галереи и о том, как все-таки понимать современное искусство
Надежда Макаренко Сегодня в 14:03
147 0
Югорский край Екатерина Лоншакова не променяла ни на блистательный Санкт-Петербург, ни на любой другой уголок России

Югорский край Екатерина Лоншакова не променяла ни на блистательный Санкт-Петербург, ни на любой другой уголок России
Колледж русской культуры им. Знаменского Сегодня в 09:46
251 0
​Она была истинным патриотом России

​Она была истинным патриотом России
Яков Черняк, директор Сургутской филармонии Сегодня в 09:41
314 0
Нефтяная рулетка

Нефтяная рулетка
Гадаем, как повлияет падение цен на углеводороды на бюджет Югры
Артем Мазнев 26 ноября в 17:38
536 2
​Указ сверху или перегибы на местах? Михаил Козырев о ситуации с Хаски и отменой рэп-концертов

​Указ сверху или перегибы на местах? Михаил Козырев о ситуации с Хаски и отменой рэп-концертов
«К сожалению, мы живем в стране, в которой коррумпированные силовые ветви власти ведут безнаказанное существование. Что они хотят, то они с нами и сделают. Увы».
Анна Богдевич 26 ноября в 16:27
595 4
Всю свою жизнь она занималась по-настоящему важным и нужным делом

Всю свою жизнь она занималась по-настоящему важным и нужным делом
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района 26 ноября в 14:29
463 0
Она учила своих учеников любить русскую культуру, свой край, свою страну

Она учила своих учеников любить русскую культуру, свой край, свою страну
Дума города Сургута 26 ноября в 13:42
449 0
«Сургут потерял бесценного человека»

«Сургут потерял бесценного человека»
Выпускница колледжа русской культуры им. А.С. Знаменского Кристина Руденченко — об уходе из жизни своего учителя Екатерины Лоншаковой
Редакция СИА-ПРЕСС 26 ноября в 12:16
356 0
Более полувека Екатерина Лоншакова посвятила делу музыкального просветительства

Более полувека Екатерина Лоншакова посвятила делу музыкального просветительства
Глава города Вадим Шувалов, коллектив администрации г. Сургута 26 ноября в 12:11
338 0
​Руслан Бозиев: «Государство бросило учителя»

​Руслан Бозиев: «Государство бросило учителя»
Главный редактор журнала «Педагогика» Российской академии образования — о том, что творится в школах, колледжах и университетах России
Анастасия Семихатских 25 ноября в 05:35
1129 4
«Игры разума» – это квиз, не похожий на другие»

«Игры разума» – это квиз, не похожий на другие»
Создательница сургутской интеллектуальной викторины Светлана Мосендз в интервью рассказала о своем проекте, кто в нем может поучаствовать и какие призы ждут победителей
Константин Шперлинг 24 ноября в 20:26
841 0
​«В суицидальных мыслях я не сяду рисовать милых животных. Это фальшь»

​«В суицидальных мыслях я не сяду рисовать милых животных. Это фальшь»
Интервью с художником, культурным обозревателем и автором выставки «Коты и ты» Надей Макаренко
Анастасия Якупова 24 ноября в 11:46
949 0
​Рудион по пятницам: сургутский выпуск

​Рудион по пятницам: сургутский выпуск
Дело не в репертуаре
Ева Рудион 23 ноября в 18:30
575 1
Единственная сургутская аптека, которая делает лекарства, находится на грани банкротства

Единственная сургутская аптека, которая делает лекарства, находится на грани банкротства

Учреждение несет многомиллионные убытки
Артем Мазнев 23 ноября в 17:48
791 13
​В Белом Яре открылся первый в Югре скалодром, соответствующий международным стандартам // ФОТО

​В Белом Яре открылся первый в Югре скалодром, соответствующий международным стандартам // ФОТО
Анастасия Якупова 22 ноября в 17:13
575 1
В Думе Сургутского района пришли к компромиссному решению в проблеме нехватки площадей для творческой деятельности в Сытомино

В Думе Сургутского района пришли к компромиссному решению в проблеме нехватки площадей для творческой деятельности в Сытомино
Иван Назаров 22 ноября в 16:13
455 1
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика