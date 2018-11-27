​Четверть молодых россиян заявили о желании уехать из страны

27 процентов россиян в возрасте от 18 до 24 лет заявили о своем желании эмигрировать. Доля желающих покинуть страну уменьшается пропорционально возрасту. В целом, допускают возможность переезда 12 процентов респондентов, опрошенных исследовательским холдингом «Ромир». Результаты опроса публикует РИА «Новости».

В 2015 году о своем нежелании менять страну проживания говорили 92процента россиян, в 2012 году — 64 процента.

83 процента опрошенных заявили, что хотели бы, чтобы их дети жили в России. В 2000 году их было 51 процент, в 2015 - 61 процент. При этом реже всего со своей страной будущее детей связывают молодые участники опроса. В возрастной группе до 24 лет такой ответ дали 74 процента.

Общероссийский опрос проведен в октябре 2018 года. В исследовании приняли участие 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет из всех типов населенных пунктов и всех федеральных округов страны. Выборка отражает взрослое население России.