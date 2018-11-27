​СМИ: Банки начали требовать от клиентов обоснование переводов на тысячу рублей

Клиенты Бинбанка, Тинькофф-банка и Сбербанка рассказали «Известиям», что кредитные организации требовали от них обоснования экономического смысла операций на небольшие суммы — в пределах одной тысячи рублей. По их словам, на предоставление документов им давалось три дня, а в банках объясняли необходимость борьбой с мошенничеством.

В кредитных организациях изданию не прокомментировали информацию. В пресс-службе Центробанка пояснили, что такая практика незаконна и граждане могут обратиться с жалобами к регулятору. По закону, в рамках противодействия мошенничеству банк обязан приостановить операцию и связаться с клиентом, только если сочтет, что трансакция содержит признаки, указывающие на вероятность ее совершения без согласия владельца средств. Но в этом случае кредитная организация не должна выяснять происхождение средств или назначение платежа. Достаточно получить от клиента подтверждение отправления денег или отказ от операции.