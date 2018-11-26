​Петр Порошенко ввел на Украине военное положение

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении на территории страны военного положения. Теперь документ, подготовленный Советом национальной безопасности и обороны (СНБО), должна одобрить Верховная Рада.
Военное положение предлагается ввести на 60 суток - до 25 января 2019 года.
СНБО рекомендовал ввести военное положение из-за инцидента в Керченском проливе, который случился 25 ноября.
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