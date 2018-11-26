​Тюмень в очередной раз возглавила список городов России с самым высоким качеством жизни населения

Финансовый университет при правительстве Российской Федерации составил рейтинг российских городов с самым высоким качеством жизни населения. Третье место заняла Москва, второе – Грозный, а первой стала Тюмень.

Индекс качества определялся по нескольким параметрам: качеству медицинского обслуживания, состояния дорог, культуры и образования. Сюда же относится оценка жилищно-коммунальной сферы, объем жилищного строительства, успешность работы городской власти, удобство города для жизни, миграционные настроения и, наконец, удовлетворенность горожан своими доходами.

Тюмень не стала лидером ни по одному из показателей, однако во всех категориях заняла довольно высокое место, что позволило ей оказаться на первом месте.

В пятерку лучших также вошли Казань и Сочи.

Эксперты использовали результаты социологических исследований, проведенных в 2018 году в 78 городах страны с населением более 250 тысяч человек, а также данные Росстата.

Награждение победителей премии пройдет на V Международном форуме Финансового университета «Как попасть в пятерку» 27 ноября.

Напоминаем, что в прошлом году Тюмень уже становилась лучшим городом по качеству жизни по версии Финансового университета при правительстве РФ. Тогда город набрал максимальные 100 баллов. Столько же город получил за работу ЖКХ и состояние жилого фонда.