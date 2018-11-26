Покупайте билеты в кино с Apple Pay и зарабатывайте СНГБ-бонусы!

В Сургутнефтегазбанке акция по программе лояльности для пользователей Apple Pay. Теперь при покупке билетов в кино* с помощью Apple Pay, клиенты получат СНГБ-бонусы в размере 10%! Покупайте билеты в кинотеатрах, интернете, зарабатывайте бонусы и конвертируйте их в рубли!

Повышенный размер начисления действует с момента подключения клиента к Apple Pay и до момента накопления 500 СНГБ-бонусов в данной категории. Далее – в рамках стандартных условий начисления СНГБ-бонусов.

Подробнее об Apple Pay на сайте СНГБ: https://www.sngb.ru/apple-pay .

Полная информация о программе лояльности: https://loyalty.sngb.ru/ .

Организатор акции: АО БАНК «СНГБ» ( www.sngb.ru ).

* МСС-код – 7832 (Motion Picture Theaters).