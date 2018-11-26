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​7% бонусов - подарок ко дню рождения от СНГБ

У вас скоро день рождения? Тогда получите в подарок от Сургутнефтегазбанка повышенное начисление бонусов по программе лояльности! Отметьте свой праздник с пользой от банка!

Специальная акция по программе лояльности действует в день рождения клиента и два дня после него.

За 7 дней до дня рождения клиент в личном кабинете программы лояльности может подключить одну из акционных категорий:

  • Гостиницы - 7%;
  • АЗС - 7%;
  • Авиа/жд билеты - 7%;
  • Сувениры/подарки, аренда автомобилей - 7%.

При этом категорию ко дню рождения возможно выбрать один раз без возможности ее замены.

По истечении трехдневного срока включается стандартное начисление бонусов, которое было до подключения акции ко дню рождения. В случае подключения клиентом до акции программы «Автолюбитель» или «Путешественник» – по истечении акции снова устанавливается выбранная ранее программа.

Лимит: 3000 бонусов по карте в месяц.

Повышенное начисление бонусов применяется только для категории, выбранной ко дню рождения, по прочим операциям – 0%. За исключением акции, действующей при оплате покупок в предприятиях торговли (услуг), в том числе сети интернет в категории «Кино»*, с помощью Apple Pay - на период акции ко дню рождения клиента не отключается.

*МСС-код – 7832 (Motion Picture Theaters).


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Сегодня в 15:32, просмотров: 131, комментариев: 0


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