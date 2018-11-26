​В Сургуте состоятся гастроли театра «Сатирикон»

28 и 29 ноября в рамках фестиваля «Золотая Маска» в ДИ «Нефтяник покажут спектакль «Человек из ресторана». Основанная на одноименной повести Ивана Шмелева и воплощенная труппой театра «Сатирикон» имени Аркадия Райкина постановка — дело рук молодого талантливого режиссера Егора Перегудова.

В центре сюжета — судьба официанта Скороходова, типичного «маленького человека» из классической русской литературы. На протяжении трех напряженных часов зритель наблюдает за хитросплетениями жизни главного героя, служащего в фешенебельном ресторане, и за тем, каким испытаниям он подвергается. А их на долю «маленького человека» выпадает великое множество! Едва сводящий концы с концами Скороходов обеспечивает семью, терпит унижения от господ в ресторане, теряет жену и сына, а затем и дочь. Однако через все беды главный герой проходит, умудряясь не потерять главного — человечности.

Неудивительно, что создатели спектакля обозначают его жанр как «сказ о благородстве жизни». И пусть написанная более ста лет назад история сегодня может показаться сентиментальной и простой, — но именно нарочитая наивность придает этому спектаклю особую атмосферу. Верность принципам, честь, достоинство — все эти слова в исполнении героя Константина Райкина — не пустой звук. Эта роль, безусловно, заставляет зрителя вспомнить о высших смыслах, о необходимости прощать и любить, а также задуматься о том, что нужно оставаться порядочным человеком абсолютно в любой жизненной ситуации.

«Сатирикон» — театр, который умеет удивлять даже самых искушенных зрителей, — уверены организаторы фестиваля «Золотая маска». — Постановка молодого режиссера Егора Перегудова «Человек из ресторана» – тот самый случай. Взяв за основу повесть Ивана Шмелева, где в центре истории судьба маленького человека, режиссер создает на сцене атмосферу дореволюционной России: бурную, яркую и захватывающую. Слаженный актерский ансамбль, изящное музыкальное сопровождение и неординарные декорации — все это становится важными составляющими спектакля. Но центром постановки, конечно, остается Константин Райкин. Это редкая возможность увидеть на современной сцене артиста такого дарования и масштаба. Райкин — мастер перевоплощения, но даже в его репертуаре роль официанта Скороходова явление уникальное. Пожалуй, это одна из самых трогательных и неожиданных ролей актера».

Артисты спектакля: Константин Райкин, Даниил Пугаев, Дарья Урсуляк, Анна Петрова, Денис Суханов, Алексей Якубов, Алена Разживина, Михаил Ширяев, Сергей Громов, Антон Кузнецов, Сергей Бубнов, Альбина Юсупова, Евгения Абрамова, Георгий Лежава, Анна Здор, Ася Калинина, Антон Егоров

Продолжительность: 3 часа

Возрастное ограничение: 12+

Стоимость билетов: от 1200 до 3900 рублей

Справка: Российская национальная театральная премия «Золотая Маска» учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей России и вручается спектаклям всех жанров театрального искусства: драма, опера, балет, современный танец, оперетта и мюзикл, театр кукол. «Золотая Маска» — российский театральный Фестиваль, весной каждого года представляющий в Москве наиболее значительные спектакли из городов России. Особое внимание «Золотая Маска» уделяет гастрольной деятельности, с 2000 года организуя программу «Лучшие спектакли в городах России и странах Балтии». За это время прошло более 90 проектов в 40 городах России. В Сургуте Фестиваль «Золотая Маска» будет проведен во второй раз.