​Югорский фонд капремонта пытается взыскать с должников 186 миллионов рублей

Югорский фонд капремонта подал в суд более восьми тысяч исковых заявление на должников на общую сумму порядка 186 миллионов рублей.

«Практически все решения принимаются в пользу Югорского фонда капитального ремонта. Ранее всем неплательщикам были направлены претензии, чтобы у них была возможность оплатить долги за капитальный ремонт в досудебном порядке. После обращения в суд, кроме задолженности по взносам и пени, собственники должны будут оплатить судебные издержки», - рассказали в пресс-службе фонда.

Специалисты напомнили, что тем, кто задолжал большую сумму по взносам на капремонт, фонд предоставляет рассрочку, если дело еще не ушло в суд.