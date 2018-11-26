​Скончался итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи

Итальянский кинорежиссер, драматург и поэт Бернардо Бертолуччи скончался в Риме на 78 году жизни после продолжительной болезни, сообщает Repubblica.it.

Бертолуччи создал картины «Конформист», «Последнее танго в «Париже», «Двадцатый век», «Маленький Будда», «Ускользающая красота», «Мечтатели». Удостоен награды «Оскар» за фильм «Последний император» (1987 год). В 2011 году Бертолуччи получил почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля за вклад в киноискусство.