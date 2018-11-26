​В Югре открыли «горячую линию» по профилактике ВИЧ-инфекции

С 26 ноября по 8 декабря специалисты управления Роспотребнадзора по Югре проведут тематические «горячие линии», приуроченные к Всемирному дню борьбы со СПИДом.

Консультации можно будет получить почти во всех райцентрах округа в рабочее время, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным окружного Центра профилактики и борьбы со СПИД на 1 октября, каждый 91 житель автономного округа является ВИЧ-инфицированным. Наиболее интенсивно в этом году эпидемия протекает в Кондинском, Нижневартовском, Березовском районах, Урае и Мегионе. По сравнению с таким же периодом 2017 года заболеваемость ВИЧ среди населения региона снизилась на 8,4 процента.