Шопинг с турецким акцентом: в ТРЦ «Аура» поселился мобильный «Эрдоган»

Супербыстрый предновогодний шопинг ждет югорчан. Внутри МТРЦ «Аура», одного из самых популярных торговых центров у сургутян и жителей региона, «МегаФон» запустил индорную базовую станцию LTE. За первые недели работы после модернизации интернет-трафик из примерочных и бутиков вырос в 2,5 раза.

Похвастаться новым платьем, посоветоваться с подругой, выложить красивый кадр с чашкой кофе, не отрываяясь от покупок, югорчанам стало гораздо проще.

В начале ноября в МТРЦ «Аура» (Сургут) заработала базовая станция «Эрдоган». Ее назвали в честь президента Турции, потому, что застройщиком торгового комплекса была турецкая строительная компания. Новый объект связи, размещенный внутри торгового центра, позволил улучшить покрытие сети и обеспечил высокую скорость мобильного интернета во всех уголках здания. Теперь даже в будний день посетители и сотрудники скачивают более 1 млн Мб интернет-трафика.

«Крупные торговые центры – это объекты с особыми требованиями к инфраструктуре. Мы построили базовую станцию так, чтобы сигнал проникал во все помещения, где бывают посетители и сотрудники, в том числе в кинотеатр, а сеть справлялась с наплывом покупателей в выходные и праздничные дни. Со средней 4G скоростью 30 Мбит/с обойти 95 000 кв. м площадей можно с гораздо большим удовольствием», – отметил технический руководитель «МегаФона» в Югре и на Ямале Алексей Тащиев.

Всего за осенние месяцы югорские связисты модернизировали 133 объекта связи в Сургуте и Нижневартовске – на оборудование базовых станций был интегрирован стандарт LTE 1800, что особенно актуально в районах активной городской застройки. Благодаря этому расширилась емкость сети, абоненты почувствовали увеличение скорости мобильного интернета.