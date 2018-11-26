​Тюменская область вошла в десятку самых «цифровых» регионов России

Тюменская область стала одним из самых «цифровых» регионов России, об этом свидетельствует итоговый рейтинг по исследованию процессов цифровизации, созданный сотрудниками Центра финансовых инноваций и безналичной экономики Московской школы управления «Сколково». При подготовке списка специалисты оценивали уровень использования потенциала цифровых технологий во всех сферах народно-хозяйственной деятельности и бизнес индустрии. В топ-10 также вошла Югра, Ямал, Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Ленинградская область, Татарстан, Башкортостан и Челябинская область.

Отметим, что центральную часть исследования занял индекс «Цифровая Россия». Показатель Тюменской области составил 74,1 балла, а это превышает средний индекс по всей России почти на 20 баллов. Данное число показывает значимость и успешность инициатив, которые связаны с цифровизацией на региональном уровне и включает события и процессы, опубликованные в средствах массовой информации и других открытых источниках.

Кроме того, эксперты школы управления «Сколково» подсчитали показатель в федеральных округах. Таким образом, Уральский федеральный округ занял первое место по России с результатом в 65,81 балла, опередив Центральный федеральный округ.

В Тюменской области уделяют большое внимание процессу цифровизации. В регионе реализуют не только окружные проекты но и федеральные, один из которых — это программа по устранению цифрового неравенства. Кстати, область лидирует по темпам реализации этого проекта среди муниципалитетов УрФО.