​В Мегионе на полуторагодовалую девочку вылился чайник кипятка, ребенок погиб

Следователи Мегиона возбудили уголовное дело причинении смерти по неосторожности полуторогодовалому ребенку.

Трагедия произошла 15 ноября. «Ребенок находился на кухне квартиры под присмотром матери. Когда женщина мыла посуду, девочка подошла к столу, на котором стоял чайник с кипятком. В тот момент, когда ребенок стал тянуть ящик стола на себя, стол пошатнулся и чайник опрокинулся», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Ребенка госпитализировали с многочисленными ожогами. Несколько дней врачи боролись за жизнь девочки, но спасти ее не удалось.

В ведомстве подчеркнули, что семья погибшей - благополучная, на учете в органах системы профилактики ранее не состояла.