16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  65,6664   EUR  74,9385  

​В Мегионе на полуторагодовалую девочку вылился чайник кипятка, ребенок погиб

Следователи Мегиона возбудили уголовное дело причинении смерти по неосторожности полуторогодовалому ребенку.

Трагедия произошла 15 ноября. «Ребенок находился на кухне квартиры под присмотром матери. Когда женщина мыла посуду, девочка подошла к столу, на котором стоял чайник с кипятком. В тот момент, когда ребенок стал тянуть ящик стола на себя, стол пошатнулся и чайник опрокинулся», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Ребенка госпитализировали с многочисленными ожогами. Несколько дней врачи боролись за жизнь девочки, но спасти ее не удалось.

В ведомстве подчеркнули, что семья погибшей - благополучная, на учете в органах системы профилактики ранее не состояла.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 11:28, просмотров: 238, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Всю свою жизнь она занималась по-настоящему важным и нужным делом

Всю свою жизнь она занималась по-настоящему важным и нужным делом
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района Сегодня в 14:29
81 0
Она учила своих учеников любить русскую культуру, свой край, свою страну

Она учила своих учеников любить русскую культуру, свой край, свою страну
Дума города Сургута Сегодня в 13:42
114 0
«Сургут потерял бесценного человека»

«Сургут потерял бесценного человека»
Выпускница колледжа русской культуры им. А.С. Знаменского Кристина Руденченко — об уходе из жизни своего учителя Екатерины Лоншаковой
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 12:16
196 0
Более полувека Екатерина Лоншакова посвятила делу музыкального просветительства

Более полувека Екатерина Лоншакова посвятила делу музыкального просветительства
Глава города Вадим Шувалов, коллектив администрации г. Сургута Сегодня в 12:11
195 0
​Руслан Бозиев: «Государство бросило учителя»

​Руслан Бозиев: «Государство бросило учителя»
Главный редактор журнала «Педагогика» Российской академии образования — о том, что творится в школах, колледжах и университетах России
Анастасия Семихатских 25 ноября в 05:35
1005 3
«Игры разума» – это квиз, не похожий на другие»

«Игры разума» – это квиз, не похожий на другие»
Создательница сургутской интеллектуальной викторины Светлана Мосендз в интервью рассказала о своем проекте, кто в нем может поучаствовать и какие призы ждут победителей
Константин Шперлинг 24 ноября в 20:26
769 0
​«В суицидальных мыслях я не сяду рисовать милых животных. Это фальшь»

​«В суицидальных мыслях я не сяду рисовать милых животных. Это фальшь»
Интервью с художником, культурным обозревателем и автором выставки «Коты и ты» Надей Макаренко
Анастасия Якупова 24 ноября в 11:46
879 0
​Рудион по пятницам: сургутский выпуск

​Рудион по пятницам: сургутский выпуск
Дело не в репертуаре
Ева Рудион 23 ноября в 18:30
555 1
Единственная сургутская аптека, которая делает лекарства, находится на грани банкротства

Единственная сургутская аптека, которая делает лекарства, находится на грани банкротства

Учреждение несет многомиллионные убытки
Артем Мазнев 23 ноября в 17:48
748 13
​В Белом Яре открылся первый в Югре скалодром, соответствующий международным стандартам // ФОТО

​В Белом Яре открылся первый в Югре скалодром, соответствующий международным стандартам // ФОТО
Анастасия Якупова 22 ноября в 17:13
551 1
В Думе Сургутского района пришли к компромиссному решению в проблеме нехватки площадей для творческой деятельности в Сытомино

В Думе Сургутского района пришли к компромиссному решению в проблеме нехватки площадей для творческой деятельности в Сытомино
Иван Назаров 22 ноября в 16:13
445 1
За свою трудовую жизнь Солохин построил 5 тысяч 430 мостов

За свою трудовую жизнь Солохин построил 5 тысяч 430 мостов
Дума Сургутского района 22 ноября в 11:52
447 0
​Единственный в Югре хоспис «Золотое сердце» обратился за помощью к власти округа

​Единственный в Югре хоспис «Золотое сердце» обратился за помощью к власти округа
Губернатор Наталья Комарова не знает о проблемах медицинского центра
Анастасия Якупова 22 ноября в 10:03
742 5
Сургутяне должны знать

Сургутяне должны знать
Вадиму Шувалову было порекомендовано рассмотреть предложение о кадровых решениях. Здесь подразумевается освобождение от тех его сотрудников, которые стали сегодня главными раздражающими факторами для сургутян
Атанас Атанасов, член Союза журналистов России, председатель Сургутского Болгарского землячества 22 ноября в 09:35
1314 15
Недострой «Газпром переработки» в Сургуте может превратиться в научно-исследовательский центр

Недострой «Газпром переработки» в Сургуте может превратиться в научно-исследовательский центр
С соответствующим предложением обратился местный бизнесмен Владимир Самборский к губернатору Югры Наталье Комаровой
Константин Шперлинг 21 ноября в 16:55
1529 59
​А в небе бродит его планета

​А в небе бродит его планета
29 августа 2018 года Почётному гражданину Сургута, района и ХМАО Валентину Солохину исполнилось 85 лет
Людмила Захарова 21 ноября в 16:36
2847 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика