​В Югре растет количество заболевших гриппом и ОРВИ

За прошедшую неделю, с 19 по 25 ноября, количество заболевших гриппом и ОРВИ в Югре выросло на 13 процентов. Быстрее всего заболеваемость растет в возрастных группах от 7 до 14 лет (+25%) и от 15 и старше (+19%). Об этом сообщается на сайте окружного управления Роспотребнадзора.

На карантин на прошлой неделе полностью закрыты два детсада, три класса в одной школе и три группы в одном ДДУ.

Уточняется также, что в округе распространяются вирусы парагриппа, аденовирусы и вирусы негриппозной этиологии.