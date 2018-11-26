​В Югре растет количество заболевших гриппом и ОРВИ

За прошедшую неделю, с 19 по 25 ноября, количество заболевших гриппом и ОРВИ в Югре выросло на 13 процентов. Быстрее всего заболеваемость растет в возрастных группах от 7 до 14 лет (+25%) и от 15 и старше (+19%). Об этом сообщается на сайте окружного управления Роспотребнадзора.
На карантин на прошлой неделе полностью закрыты два детсада, три класса в одной школе и три группы в одном ДДУ.
Уточняется также, что в округе распространяются вирусы парагриппа, аденовирусы и вирусы негриппозной этиологии.
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