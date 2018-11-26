Умерла Екатерина Лоншакова, бывший руководитель Сургутского колледжа русской культуры им. Знаменского

Ушла из жизни заслуженный работник культуры России Екатерина Владимировна Лоншакова, которая на протяжении многих лет занимала должность директора Колледжа русской культуры имени А.С. Знаменского. Новость о ее смерти только что появилась в соцсетях и была подтверждена работниками колледжа. Известно, что в последнее время у Екатерины Владимировны были большие проблемы со здоровьем и она находилась в больнице.

Екатерина Лоншакова возглавляла созданное ей Общество русской культуры и без всякого сомнения являлась одной из ключевых фигур музыкального и филологического просвещения в Сургуте и Югре.

В прошлом году, накануне ее 80-летнего юбилея ей была вручена награда — Орден Русской Православной Церкви за «труды на ниве духовно-нравственного воспитания.

Редакция информационного портала siapress.ru приносит соболезнования родным и близким Екатерины Владимировны.